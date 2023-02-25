Эксперт рассказал о способах противостоять игнорированию

25.02.2023 | 12:57

Демонстративное молчание - один из приемов, к которым нередко прибегают манипуляторы. О том, как ему противостоять, рассказал «Известиям» эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов.

Эксперт уточнил: иногда манипулятор может по полгода не разговаривать с близким человеком после конфликта, при этом соблюдая нормы приличия - например, холодным тоном «спасибо» и «доброе утро».

«Цель такого манипулятора - навязать вам очень сильное чувство вины, продемонстрировав сильнейшую обиду. Дискомфорт от такой «холодной войны», особенно в собственном доме, настолько силен, что жертва манипулятора готова на все что угодно, лишь бы это прекратить. «Лучше бы прооралась», думает жертва и всеми силами пытается загладить мнимую вину. А манипулятору только того и надо», - объяснил Шашлов.

По словам специалиста, есть два способа противостоять демонстративному игнорированию. Первый заключается в том, чтобы не вестись на манипуляции и твердо дать понять, что такой прием бесполезен.

«Продолжайте жить как ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло: «Дорогая, ты не против, если я уеду на выходные на рыбалку? Молчишь? Значит, не против. Отлично, спасибо за понимание!» Для манипулятора такое поведение - разрыв шаблона, постепенно он начинает понимать, что его «обидки» не работают», - пояснил эксперт по коммуникациям.

Второй способ - зеркальный. Для этого необходимо вести себя так же, как манипулятор: игнорировать и не замечать оппонента, при этом демонстрируя, что от отсутствия общения вам только лучше.