В Пензе утвердили новую стоимость услуг по погребению

23.02.2023 | 16:32

В Пензе утвердили новую стоимость гарантированного перечня услуг по погребению. Соответствующее постановление в феврале подписал глава города Александр Басенко.

Цены были согласованы с региональным отделением Социального фонда РФ и областным министерством ЖКХ и ГЗН.

Общая стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, родственникам покойного или лицам, взявшим на себя обязанность похоронить умершего, составила 7 793,48 рубля (было 6 964,68).

В перечне - оформление документов (сейчас 253,42 рубля, было 226,47), доставка гроба и других необходимых предметов (2 526,93 вместо 2 258,20), перевозка тела (останков) на кладбище или в крематорий (2 733,66 вместо 2 442,95), погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом (2 279,47 вместо 2 037,06).

Если хоронить умершего некому, на сам процесс выделяется такая же сумма. Предоставление гроба будет стоить чуть меньше (2 160,32 рубля), но в услуги включено облачение тела (366,61).