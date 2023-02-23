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Общество

Пензенцам показали происходящее в Донбассе

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Донбасс, который увидеть может не каждый. Побывать в домах людей, долгое время находившихся под оккупацией, узнать чуть больше об устройстве быта на передовой и заглянуть в глаза солдату, стоящему на защите рубежей страны. В картинной галерее открылась фотовыставка Владимира Аносова, работающего в зоне проведения специальной военной операции с самого ее начала.

«Фотографии у него очень пронзительные получаются. Он чувствует душой, переживает за все ситуации, которые происходят сейчас на южных границах нашей страны, на новых территориях. И поэтому фотографии получаются живыми, репортажными. Показывают всю правду, что происходит в Донбасе в настоящее время», - отметил директор самарского филиала «Российской газеты» Арсений Бабенков.

Сам фотограф на вернисаже присутствовать не смог, но записал видеообращение специально для пензенцев, подробный рассказ об условиях, в которых приходится работать военному корреспонденту, а также зверствах боевиков. Один из таких случаев связан с больницей в Волновахе.

«Я общался с врачом, ходил по этим подвалам, этажам. Лечили не только местных жителей тогда врачи, но и ВСУшников. Они подогнали танк и расстреляли их. После этого главный врач сказал, что нарушит клятву Гиппократа и не будет больше помогать украинским солдатам», - сообщил фотограф.

Желтая «копейка» не раз спасала жизнь Владимиру. Это транспорт, благодаря которому он имел возможность оперативно передвигаться по зоне боевых действий.

Владимир Аносов - кадровый военный, майор запаса. Летчик, который принимал участие в двух чеченских кампаниях. Теперь продолжает работать в горячих точках, но уже не с оружием, а с фотоаппаратом в руках.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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