В «Рубине» провели смотр строевой подготовки кадетов

22.02.2023 | 18:57

К кадетскому знамени было приковано внимание более тысячи пар глаз. В преддверии праздника Дня защитника Отечества коллектив кадетской школы № 70 провел торжественную церемонию - смотр строевой подготовки. Участвовали все, даже те, кто только в этом учебном году надел форму.

«Февраль - особый месяц в учебном году в нашей школе, он носит ярко выраженную патриотическую окраску. День защитника Отечества для нашей школы один из самых главных и знаковых праздников страны. Поэтому в течение месяца было проведено огромное количество различных мероприятий как внутриклассных, так и внутришкольных», - сообщил директор школы № 70 г. Пензы Евгений Выборнов.

На манеже дворца спорта «Рубин» 807 кадетов и воспитанниц чеканили шаг, выполняли указания взводных. В судейской команде, которая оценивала подготовку ребят, был и выпускник школы - участник СВО с позывным «Дейл». На груди - орден Мужества. С февраля 2022-го он в зоне проведения спецоперации. Во время отпуска не мог пропустить такое событие.

«Школа очень помогла в плане физической подготовки, моральной выдержки, в плане в принципе вообще коммуникабельности, выучки и так далее», - рассказал мужчина.

Многие из выпускников школы выбрали путь служения Отечеству. И те, кто теперь с гордостью носит форму кадета, тоже готовятся к поступлению в профильные вузы.

«В будущем я хочу стать военным хирургом. Планирую идти по военной ветке и служить своей стране», - отметил кадет школы № 70 г. Пензы Даниил Дружинин.

«Герои есть и в настоящее время, когда требуется защитить интересы нашей Родины. И для нас, и для них это очень важно - вживую посмотреть на тех людей, которых воспитала школа, которые выросли и стали настоящими мужиками», - подчеркнул Евгений Выборнов.