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Общество

В Пензе объяснили, как отличить настоящий сигнал тревоги

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Посеять панику среди пензенцев злоумышленникам не удалось. Те, кто рано утром услышал из радиоприемников тревожное сообщение, усомнились в его достоверности.

«Воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие! Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара!» - говорилось под вой сирены.

Такие сигналы прозвучали из радиоприемников не только в Пензе, но и во многих других городах страны.

В главном управлении МЧС по области заявили, что никаких предпосылок для запуска системы оповещения населения не было и она не включалась. Ее проверка в регионе пройдет 1 марта. А то, что произошло утром, не что иное, как провокация. Кто ее устроил, остается только догадываться.

«Был передан сигнал якобы воздушной тревоги. Хотелось бы отметить, что он является фейковым, этим воспользовались злоумышленники, официальные ведомства никаких сигналов с перехватом телерадиоканалов не передавали», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций запускается система оповещения жителей Пензы. Алгоритм действий следующий: сначала в течение трех минут звучит сирена и лишь после идет обращение к гражданам по радио и телевидению.

Есть еще один нюанс. Официальный голос, которым начитаны сообщения разного содержания, - это мужской уверенный баритон.

«Не нужно поддаваться панике, нужно проверить информацию из официальных источников: на сайте правительства Пензенской области, на сайте главного управления МЧС, каких-то других силовых ведомств. Можно также позвонить по телефонам доверия или экстренных служб», - рекомендовала Анна Шупилова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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