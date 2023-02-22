Участники «Воскресника» встретились в честь 25-летия программы

22.02.2023 | 20:47

Всех главных героев «Воскресника» не собрать даже в честь 25-летия программы. Ольга Давыдова, Станислав Кочетков, Олег Моторин, Татьяна Моторина, Сергей Аленкин, Александр Кузнецов и другие. Кто-то очень занят на работе, кого-то нет в живых. Но тысячи пензенцев помнят о самой веселой передаче 11 канала. Ее премьера состоялась в феврале 1998 года.

Татьяна Моторина вспоминает, что программа выходила в эфир раз в неделю. Каждую среду юмористы-любители собирались и проводили мозговой штурм - думали, как и чем станут смешить пензенцев. А снимали по воскресеньям.

«Всех больше ты помнишь те программы, к которым вообще не готовился. Это да. Тогда импровизация летит», - рассказала участница программы «Воскресник» Татьяна Моторина.

«Тогда было такое время, что можно было снимать любого человека, он либо пел, либо шутил. Сейчас, мне кажется, никто не согласится», - отметил участник программы «Воскресник» Сергей Аленкин.

Юбилей - повод вспомнить и тех, кого зрители не видели, но без них программа не получилась бы: режиссера Светлану Белую, видеооператоров Игоря Арибруса и Николая Егорова.

Участники «Воскресника» радуются, что когда-то так любили фотографироваться.

Двое из дружной компании, Сергей Аленкин и Татьяна Моторина, продолжают смешить пензенцев - рубрика «Мимоходом» с их участием в эфир выходит каждое утро. Но они все еще вынашивают планы возрождения легендарного «Воскресника».