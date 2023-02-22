Стал известен праздничный график работы медучреждений Кузнецка

22.02.2023 | 10:00

Администрация Кузнецка опубликовала подробный график работы медицинских организаций города в выходные и праздничные дни.

23 февраля в поликлинике № 1, а 26-го - в поликлинике № 2 с 8:00 до 14:00 будет работать кабинет неотложной помощи, производиться выписка лекарств, листков нетрудоспособности, свидетельств о смерти, а также оказываться неотложная помощь на дому по вызовам, принятым контакт-центром или регистратурой.

23 февраля в поликлиниках № 2, 3, 4, а 26-го – в поликлиниках № 1, 3, 4 с 8:00 до 14:00 будет работать медицинский регистратор.

24 и 25 февраля поликлиники работают в режиме субботы. Хирурги и травматологи будут принимать с 8:00 до 14:00 в поликлинике № 2.

Попасть в прививочные кабинеты можно будет в соответствии с записью на портале ЕПГУ и регистратурах.

25 февраля с 8:00 до 14:00 будет действовать УЗИ-кабинет поликлиники № 2 для центра амбулаторной онкологической помощи.

ФАПы в эти дни станут оказывают неотложную помощь по вызову.

24 и 25 февраля будет работать детская поликлиника по адресу ул. Рабочая, 346а. В ней организуется работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка листков нетрудоспособности, оказание неотложной помощи на дому по вызовам, принятым контакт-центром или регистратурой, а также организация забора и доставки биологического материала для исследования на COVID-19. 23, 26 февраля, 8 марта - выходные дни.

В женской консультации 24 и 25 февраля будет принимать дежурный врач по графику субботы. 23, 26 февраля, 8 марта - выходные дни.

Медицинская помощь в круглосуточных стационарах будет оказываться в полном объеме без перерыва и выходных дней по графику дежурств врачей.

ПЦР-лаборатория работает 24 февраля. 23, 25, 26 февраля и 8 марта - выходные дни.