Пензенские священники исповедовали и причастили бойцов

22.02.2023 | 15:05

Мобильная группа священнослужителей Пензенской епархии вернулась из поездки в зону проведения специальной военной операции.

В группу вошли иерей Виктор Сторожев, протоиереи Виталий Ещенко и Сергий Богачков, православный предприниматель Олег Адамов.

В течение недели священники жили и молились вместе с бойцами. За это время они исповедовали и причастили около 100 человек, побеседовали с большим количеством военнослужащих, посетили передовую линию.

«Особое внимание при беседах с воинами священнослужители уделили важности молитвы и веры в Бога», - отметили в пресс-службе Пензенской епархии.

Это не первый визит пензенских служителей культа в зону СВО. Зареченский священник Виктор Сторожев приезжал к бойцам в январе. В начале поездки он побывал у мобилизованных ребят из Пензенской области, передал им продукты, медикаменты, теплые вещи, собранные прихожанами храмов в Заречном и поселке Победа.