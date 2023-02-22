Сетевое издание|18+|Среда|22 фев 2023|15:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские священники исповедовали и причастили бойцов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мобильная группа священнослужителей Пензенской епархии вернулась из поездки в зону проведения специальной военной операции.

В группу вошли иерей Виктор Сторожев, протоиереи Виталий Ещенко и Сергий Богачков, православный предприниматель Олег Адамов.

В течение недели священники жили и молились вместе с бойцами. За это время они исповедовали и причастили около 100 человек, побеседовали с большим количеством военнослужащих, посетили передовую линию.

«Особое внимание при беседах с воинами священнослужители уделили важности молитвы и веры в Бога», - отметили в пресс-службе Пензенской епархии.

Это не первый визит пензенских служителей культа в зону СВО. Зареченский священник Виктор Сторожев приезжал к бойцам в январе. В начале поездки он побывал у мобилизованных ребят из Пензенской области, передал им продукты, медикаменты, теплые вещи, собранные прихожанами храмов в Заречном и поселке Победа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пензенская-епархия.рф
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте