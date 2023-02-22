Митинг на Юбилейной площади собрал тысячи человек

22.02.2023 | 19:44

Тысячи людей с флагами России, плакатами собрались на Юбилейной площади для того, чтобы поддержать защитников Отечества - солдат, которые выполняют поставленную задачу в зоне проведения специальной военной операции.

«Предлагаю троекратным ура, чтобы было там слышно, поздравить участников СВО с праздником 23 Февраля», - отметил руководитель пензенского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Подобные митинги в преддверии 23 Февраля в регионе проводят ежегодно, участниками традиционно становятся ветераны локальных войн в Афганистане, Чечне. В их рядах и бойцы конфликта на Донбассе.

«Победа обязательно будет за нами, ведь правда и честь на нашей стороне. С праздником, братья, слава России!» - произнес участник СВО Александр.

Митинг объединил людей разного возраста и профессий. В рядах тех, кто пришел поддержать российского солдата, очень много молодежи.

«Я считаю, это гражданский долг каждого. Молодежь патриотичная, много организаций поддерживают СВО и военных там», - подчеркнула волонтер Полина Куличенко.

«Такой замечательный праздник всенародный, и мы наших ребят, мужей поддерживаем и будем только победу от них ждать. Поздравляю наших любимых мальчиков, наших мужчин с праздником», - рассказала пензячка.