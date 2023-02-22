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Общество

Более 13 000 зареченцев получили доступ к гигабитному интернету

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Цифровая экосистема «МТС» расширила сеть фиксированной связи в Заречном. После модернизации оборудования гигабитный интернет стал доступен более чем 13 тысячам жителей города.

Новая сеть заработала в 82 многоквартирных домах, расположенных в спальных районах на проспекте Мира, улицах Строителей, Конституции СССР, 30-летия Победы и Комсомольской. Тысячи горожан смогут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с: подключать к сети большее количество устройств, быстро скачивать «тяжелые» файлы, играть в онлайн-игры, смотреть ТВ и видео в высоком разрешении. А еще пользоваться различными цифровыми сервисами экосистемы «МТС», от онлайн-кинотеатра до банковских сервисов, и оплачивать услуги по единому лицевому счету.

«Сегодня почти каждый житель Заречного использует дома несколько гаджетов: телефон, ноутбук, планшет. Подключение к гигабитному интернету гарантирует, что даже при больших нагрузках на сеть, что обычно в спальных районах, на каждом устройстве пользователям хватит скорости для любых операций. Объединение домашнего интернета с мобильной связью и ТВ поможет экономить на услугах связи до 14 000 рублей в год за счет возможностей нашей экосистемы», - отметил директор «МТС» в Пензенской области Руслан Никитенко.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить информацию и оставить заявку на подключение можно на сайте «МТС».

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