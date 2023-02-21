В Пензенской области будут искать продавцов рыболовных сетей

21.02.2023 | 20:28

Первый улов сотрудников рыбохраны, правоохранительных органов оказался богатым. Они нашли метры сетей в одном из специализированных магазинов. Такая снасть запрещена по закону к продаже с 2020 года.

«Кроме того, ввоз синтетических сетей, этой синтетики на территорию Российской Федерации тоже запрещен в соответствии с 166-м федеральным законом», - сообщил сотрудник регионального отдела Волго-Камского ТУ Росрыболовства Леонид Баталин.

Более того, сам вылов рыбы в Пензенской области с помощью любых сетей запрещен. На владельца торговой точки, реализующей незаконную снасть, составили административный протокол. Ему грозит крупный штраф. Плетеные орудия лова изъяли. Что с ними будет дальше, решит суд.

Подобные рейды в Пензенской области ранее не проводились. Теперь они будут организованы на постоянной основе.