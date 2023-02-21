Сетевое издание|18+|Вторник|21 фев 2023|21:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензенской области будут искать продавцов рыболовных сетей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Первый улов сотрудников рыбохраны, правоохранительных органов оказался богатым. Они нашли метры сетей в одном из специализированных магазинов. Такая снасть запрещена по закону к продаже с 2020 года.

«Кроме того, ввоз синтетических сетей, этой синтетики на территорию Российской Федерации тоже запрещен в соответствии с 166-м федеральным законом», - сообщил сотрудник регионального отдела Волго-Камского ТУ Росрыболовства Леонид Баталин.

Более того, сам вылов рыбы в Пензенской области с помощью любых сетей запрещен. На владельца торговой точки, реализующей незаконную снасть, составили административный протокол. Ему грозит крупный штраф. Плетеные орудия лова изъяли. Что с ними будет дальше, решит суд.

Подобные рейды в Пензенской области ранее не проводились. Теперь они будут организованы на постоянной основе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте