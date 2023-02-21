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Общество

Танцевальный конкурс в Пензе собрал более 700 человек

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Классический, народный, эстрадный, современный, уличный, джазовый... Всероссийский творческий конкурс «Новое направление» собрал чуть ли не все самые популярные танцевальные жанры. Оценивать такие разношерстные номера - задача не из простых, занимаются этим опытные артисты.

«Жюри «Нового направления» очень профессиональное. Все приехали из Москвы», - рассказал организатор конкурса Роман Федоров.

Уже второй год в Пензу съезжаются танцевальные коллективы из разных регионов. В этот раз в гостях артисты из Москвы, Саратова, Саранска и районов Пензенской области. Народный ансамбль «Изюминка» приехал из Бекова.

«Работали очень много, очень упорно, на протяжении долгого времени. У нас коллектив слаженный, поэтому работать было легко и весело. Впечатления очень хорошие, станцевали хорошо, несмотря на помарки. Интересный конкурс», - отметила участница конкурса Ирина Борисова (с. Беково).

По словам девушки, ансамбль дружный и перед публикой плясать не так волнительно. Но в программе конкурса есть и такие участники, кому остается полагаться только на себя. Помимо групповых номеров, здесь выступают дуэтом и сольно.

В течение двух дней жюри оценивало лучших исполнителей. В 2023-м в «Новом направлении» выступили более 700 человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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