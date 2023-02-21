Многоэтажный дом в Арбекове могут не достроить в срок

21.02.2023 | 16:10

В шестом микрорайоне Арбекова слишком медленно строится многоквартирный дом, возводящийся при участии дольщиков.

К такому выводу пришел заместитель прокурора Октябрьского района Пензы Григорий Сумароков, выезжавший на объект вместе со специалистами регионального министерства градостроительства и архитектуры.

Речь идет об 11-м строении 3-й очереди. До сдачи дома осталось чуть больше месяца, его должны ввести в эксплуатацию до 31 марта.

Проверка показала, что темп деятельности недостаточно высок и сроки могут быть сорваны.

«На момент выезда на объекте велись работы по установке лифтов и дверей, внутренней отделке, устройству внутренних и наружных инженерных систем», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге генеральному директору ООО СЗ «Т-Строй» объявили предостережение о недопущении нарушений законодательства и предусмотренной законом ответственности.