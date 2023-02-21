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Общество

Анонсировано увеличение размера социальных налоговых вычетов

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В России увеличится размер социальных налоговых вычетов. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во вторник, 21 февраля, при оглашении послания Федеральному Собранию СФ РФ.

«Начиная с прошлого года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога с продажи жилья, если они решили приобрести новую, более просторную квартиру или дом. Нужно активнее использовать подобные инструменты, они оказались востребованными», - отметил глава государства.

Он предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 000 до 110 000 рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также по расходам на лечение и приобретение лекарств - с 120 до 150 тыс. рублей.

13% от потраченных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога, уточнил Путин.

«Необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся быстро и дистанционно», - подчеркнул президент.

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