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Общество

В районе Юбилейной площади вновь перекроют движение из-за митинга

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С вечера вторника, 21 февраля, в Пензе перекроют движение транспорта в районе Юбилейной площади. Это связано с проведением очередного митинга-концерта «Мы вместе».

Временные схемы организации дорожного движения будут действовать с 22:00 21-го числа до 16:00 22-го. Они предусматривают ограничение движения и стоянки:

- на улице Бакунина (на участке от Толстого до Суворова);

– на улице Пугачева (от Нового Кавказа до Бакунина);

- на улице Бакунина (от Некрасова до Пугачева).

Во всех трех случаях речь идет и о четной, и о нечетной сторонах.

«По улице Новый Кавказ - на участке от Толстого до Пугачева - также будет прекращено движение, на стоянку данное ограничение не действует», предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото № 2 и 3 penza-gorod.ru
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