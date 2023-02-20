В Пензе раскрыли секреты приготовления блинов

20.02.2023 | 18:36

Наступила масленичная неделя, и теперь приготовление блинов для всех пензенцев приобрело особое значение.

«Очень много людей, очень много блинов продаем. Если в обычный день - около 100 кг, то в масленицу - около 500 кг», - рассказал технолог производства Михаил Захаров.

Аракся Джанвелян приехала в Пензу из Армении два года назад. Масленицу женщина не отмечает, а вот Пасху - обязательно. Тем не менее блины в семье в большом почете, их всегда с охотой уплетают ее двое ребят. Повар добавляет секретный ингредиент - что дома, что на работе.

«Любовь. Надо печь блины с любовью, чтобы они были вкусные», - отметила повар Аракся Джанвелян.

«Секрет правильного блина - это рецептура, грамотно подобранное соотношение ингредиентов. Второй момент - температура, при которой отпекаем, чтобы блины не горели, не прилипали и получались красивыми», - объяснил Михаил Захаров.

Мастер-класс дал и другой повар. По словам Марии Зориной, большую роль при выпекании играет посуда. Дно сковороды должно быть толстым.

Не важно, какие именно блины есть на Масленицу, - на кефире или на молоке, с начинкой или без. Главное - настроение. Весна близко.

«Я очень люблю блины, они вкусные. И мама мне такие дома жарит», - поделилась девочка.