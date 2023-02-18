Пензенские общественники оценили работу подростковых клубов

18.02.2023 | 17:00

Подростковые клубы, активно работавшие в советское время, сохранились в отдельных микрорайонах Пензы и ведут прежнюю деятельность - занимают свободное время юного поколения интересными и полезными занятиями.

В подростковом клубе «Гайдар» Мария Клочкова занимается моделированием одежды уже пятый год. Многому научилась и многое еще хочет освоить.

«Я придумываю всякий дизайн, обдумываю, как это сделать, воплотить в жизнь. Надо делать не только красиво, но и удобно, практично. Я сделала три игрушки - куклу, зайца, еще одного зайца делала для сестры, сделала худи себе и сестрам, платье и кардиган», - рассказала школьница.

Это не единственное направление работы клуба. Есть и спортивные секции, и компьютерные.

«Клуб занят очень полезной работой, я очень рада, что он работает. Мы его посещали четыре года назад, и я помню, что здесь тоже было много детей. То есть количество посещающих клуб не уменьшилось, оно примерно стабильно, ходят местные. Девочки из других районов приезжают, что тоже очень показательно», - оценила заместитель председателя общественного совета при УМВД России по области Ольга Логвина.

В «Звездочке», расположенной в районе автовокзала, занимаются не только местные дети и подростки.

«Приходим сюда чисто физуху сделать, по четвергам и субботам. Хороший зал, всего хватает», - отметил учащийся колледжа Дмитрий Батраков.

Общественники и сотрудники полиции отметили, что в этих клубах созданы благоприятные условия для досуговой деятельности. Здесь пропагандируется и прививается здоровый образ жизни без табака, алкоголя и наркотиков, предупреждаются правонарушения и формируется активная жизненная позиция.