Пензенская поэтесса выразила поддержку российским бойцам

18.02.2023 | 16:30

За тысячи километров от линии соприкосновения, но душой всегда рядом с бойцами Полина Трофимова - поэтесса-любитель. Пишет стихи о природе, любви, есть несколько посвященных отцу - участнику Великой Отечественной войны. Теперь свои произведения она посвящает участникам спецоперации.

О ходе спецоперации Полина Трофимова вполне осведомлена - в интернете и по телевизору узнает последние новости из зоны боевых действий.

«Чтобы вернулись все солдаты здоровые, крепкие к своим семьям - я прямо очень этого жду и хочу, чтобы, как говорится, победа была за нами», - отметила патриотичная пенсионерка.

Женщина и сама принимает участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов и в ближайшее время планирует поддержать ребят не только материально, но и морально, отправить на линию соприкосновения свои стихи.