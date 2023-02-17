Утвержден список жизненных событий, дающих право на соцподдержку

17.02.2023 | 07:57

В пятницу, 17 февраля, вступает в силу приказ Минтруда РФ, в котором утверждается новый перечень жизненных событий, при наступлении которых россияне могут получить социальную поддержку. При этом предыдущий приказ, изданный в ноябре 2021 года, теряет свою силу.

В новый список включены рождение ребенка, получение инвалидности, пенсионный возраст, беременность, достижение ребенком определенного возраста, установление опеки, создание молодой семьи, потеря кормильца.

С 2024 года право на получение социальной поддержки будут давать присвоение звания ветерана, получение статуса многодетной семьи, а также статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.

Список пополнило такое событие, как достижение предпенсионного возраста. Его начнут учитывать с 2025 года.

«Утвержденный Минтрудом список включают в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Там же представлены виды соцзащиты и шаблон уведомления граждан о них», - сообщает «Парламентская газета».