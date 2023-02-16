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Общество

В общежитиях пензенских студентов появился скоростной интернет

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Цифровая экосистема «МТС» построила сеть фиксированной связи в студенческом городке крупнейшего пензенского университета. Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен учащимся в общежитиях на улицах Чкалова, Мира и Лермонтова.

Студенты вуза теперь могут пользоваться быстрым интернетом для учебы, прохождения онлайн-курсов, общения с преподавателями и близкими.

«В университете учатся тысячи ребят из других городов, для которых общежитие становится вторым домом. Интернет и сервисы нашей экосистемы помогут им поддерживать привычный образ жизни и оставаться на связи с родными.

Учащиеся получили возможность объединить в пакет мобильную связь, домашний интернет и онлайн-кинотеатр KION и экономить до 40% на оплате услуг связи. Это станет приятным бонусом для студенческого кошелька», - отметил директор «МТС» в Пензенской области Руслан Никитенко.

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Источник — фото пресс-службы «МТС»
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