В общежитиях пензенских студентов появился скоростной интернет

Цифровая экосистема «МТС» построила сеть фиксированной связи в студенческом городке крупнейшего пензенского университета. Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен учащимся в общежитиях на улицах Чкалова, Мира и Лермонтова.
Студенты вуза теперь могут пользоваться быстрым интернетом для учебы, прохождения онлайн-курсов, общения с преподавателями и близкими.
«В университете учатся тысячи ребят из других городов, для которых общежитие становится вторым домом. Интернет и сервисы нашей экосистемы помогут им поддерживать привычный образ жизни и оставаться на связи с родными.
Учащиеся получили возможность объединить в пакет мобильную связь, домашний интернет и онлайн-кинотеатр KION и экономить до 40% на оплате услуг связи. Это станет приятным бонусом для студенческого кошелька», - отметил директор «МТС» в Пензенской области Руслан Никитенко.
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