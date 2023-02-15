В Пензе школьникам показали, как делать вареники и булочки

15.02.2023 | 20:20

Какой вилкой есть салат, а какую использовать для рыбного блюда - урок по обеденному этикету и сервировке стола дала преподаватель колледжа пищевой промышленности. В рамках фестиваля профессий в среднее специальное заведение пригласили школьников, провели для них экскурсию, ознакомили с основными образовательными направлениями.

Особый интерес у детей вызвал производственный цех. Здесь им не только показали, как делать вареники или булочки, но еще и самим дали поработать с тестом. Несмотря на то что многие дома жарят яичницу и картошку, готовят салаты, настоящим поваром можно стать после обучения и при огромном желании творить чудеса на кухне.

«Пельмени, пирожки и пиццу - сам», - поделился кулинарными навыками школьник.

Фестиваль профессий проходит во многих колледжах. Потенциальным абитуриентам рассказывают о специальностях.