В Пензе наградили участников боевых действий в Афганистане

15.02.2023 | 19:13

Виктор Антонов - участник боевых действий в Афганистане. Он был среди тех, кто в 1989 году обеспечивал выход войск из среднеазиатского государства.

«Бандформированиям было негласно сказано, что ни одна колонна через Саланг не пройдет. Мы для этого блокировали перевал. Были, конечно, стычки, бои, но сам вывод прошел довольно гладко», - рассказал пензенец.

В Центре русской хоровой и вокальной культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное событиям 34-летней давности.

«Мы в свое время вышли непобежденными из этой войны, с высоко поднятой головой и с поднятыми флагами. Мы не бежали оттуда - мы ушли», - подчеркнул председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

В боевых действиях в Афганистане принимали участие более 5,5 тысячи пензенцев. 128 погибли, 6 пропали без вести.

«Честь и почет всем и вечная память ребятам, которые не дожили до этих пор», - произнес руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Многие из ветеранов-«афганцев» занимаются патриотическим воспитанием молодежи и не остаются в стороне от всего, что связано с СВО.

«Преклоняюсь перед вами и благодарю за то, что вы делаете, и сейчас отправляете гуманитарные грузы, ездите с концертами на передовую, это тоже очень важно, и проводите очень большую работу здесь, в тылу», - отметил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

Во время торжественного вечера его участникам были вручены благодарственные письма губернатора, Законодательного собрания, а также медали и памятные знаки.