Пензенские казаки отправили в зону СВО восьмой гуманитарный конвой

15.02.2023 | 18:58

С общей молитвы началось утро у пензенцев, которые собрались у здания регионального союза казаков. Православный батюшка провел богослужение, а затем окропил грузовые автомобили святой водой.

На машинах отправят гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Там передадут коробки и мешки мобилизованным пензенцам.

«Везем для них тепловизоры, бинокли, теплую одежду, продовольствие, средства личной гигиены, лекарства. Все это было собрано неравнодушными жителями Пензенской области. Очень большую помощь нам, как всегда, оказали учебные заведения казачьей направленности», - отметил атаман Пензенского союза казаков Евгений Пучков.

Это воспитанники кадетских классов, студенты института. К сбору необходимых вещей присоединились представители Общероссийского народного фронта, судебные приставы.

«К 23 Февраля мы с коллегами решили сделать небольшие подарки ребятам. Мы прекрасно понимаем, что им там тяжело, им тоже хочется праздника. И я считаю, что этот праздник как нельзя больше олицетворяет их нахождение там - это же День защитника Отечества», - подчеркнула сотрудник УФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Около 12 тонн груза доставят защитникам Родины, отвезут и адресные посылки, письма родных.

«Человеку, который находится в зоне СВО, будет очень приятно получить какой-то подарок, помощь, приятно, что их в родном городе помнят, любят и очень сильно ждут», - рассказал волонтер Давид Бит-Шабо.

Это восьмой гуманитарный конвой, который организовали представители регионального союза казаков.