Молодые краеведы Пензы рассказали сверстникам о Сурской земле

15.02.2023 | 21:36

Многие изучают краеведение в школе, но, возможно, интереснее узнавать исторические подробности от сверстников. Это попытались проверить в стенах Пензенской библиотеки для детей и юношества.

В рамках диалога «Молодые - молодым» участники организации краеведов Пензенской области рассказали о своей деятельности подросткам из школы № 18, о направлениях, рубриках, ежеквартальном журнале - в общем, подарили возможность собравшимся почувствовать себя юными исследователями.

«Ознакомиться с историей Пензенского края, с материалами и статьями маститых краеведов, которые тоже публикуются в нашем журнале», - отметил председатель молодежного отделения общественной организации краеведов Пензенской области Дмитрий Монахов.

Работы краеведов существуют не только в бумажном виде. Заметками и фактами о Пензенской области энтузиасты делятся в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте». «Молодые - молодым» собираются вещать об интересном в библиотеке в течение всего года, причем темы всегда будут разные. Встречу с краеведами можно назвать пилотной.

«Мы хотим получить обратную связь от аудитории, кого бы они хотели увидеть в качестве будущего спикера. Возможно, это представители волонтерской организации, возможно, это студенты, которые занимаются подвижничеством в экологии, еще каких-то сферах, а может, это молодые писатели, молодые поэты», - рассказала библиограф Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Евгения Малокопеева.

В качестве зрителей будут приглашать учащихся пензенских школ и постоянных читателей библиотеки, участников литературных студий и клубов.