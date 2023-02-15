Депутат Госдумы объяснила, почему не стоит ждать роста пенсий

15.02.2023 | 08:25

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева предупредила: несмотря на то что в 2022 году численность пожилых россиян, по данным Социального фонда России, сократилась на 232 тысячи человек, это не приведет к росту пенсий.

В беседе с ura.ru депутат объяснила: в бюджете уже заложены средства на тех, кто будет выходить на заслуженный отдых, в том числе и на жителей новых регионов страны - Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Это тоже расходные обязательства, с учетом того, что доходных обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится в силу понятных для всех причин. Поэтому сейчас речь не идет о какой-то простой арифметике, что раз тут выбыло и средства освободились, давайте увеличим [пенсию]. Тем более что запланированная индексация пенсий идет, пособия, которые возможны, увеличиваются», - объяснила Елена Цунаева.

По ее словам, бюджет на 2023 год на социальные выплаты был увеличен на один триллион рублей.

«Были приняты новые законы. Они учитывают, что база тех же самых пенсионеров, инвалидов на территории ЛНР и ДНР более-менее велась. По Запорожской и Херсонской области у нас информации нет, поэтому многие вещи будут делаться в заявительном порядке. Будут приниматься документы как на русском, так и на украинском языках. Созданы специальные комиссии, которые будут рассматривать все эти вещи, и сохранятся все льготы», - пояснила Елена Цунаева.