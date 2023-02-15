Сетевое издание|18+|Среда|15 фев 2023|10:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Депутат Госдумы объяснила, почему не стоит ждать роста пенсий

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева предупредила: несмотря на то что в 2022 году численность пожилых россиян, по данным Социального фонда России, сократилась на 232 тысячи человек, это не приведет к росту пенсий.

В беседе с ura.ru депутат объяснила: в бюджете уже заложены средства на тех, кто будет выходить на заслуженный отдых, в том числе и на жителей новых регионов страны - Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Это тоже расходные обязательства, с учетом того, что доходных обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится в силу понятных для всех причин. Поэтому сейчас речь не идет о какой-то простой арифметике, что раз тут выбыло и средства освободились, давайте увеличим [пенсию]. Тем более что запланированная индексация пенсий идет, пособия, которые возможны, увеличиваются», - объяснила Елена Цунаева.

По ее словам, бюджет на 2023 год на социальные выплаты был увеличен на один триллион рублей.

«Были приняты новые законы. Они учитывают, что база тех же самых пенсионеров, инвалидов на территории ЛНР и ДНР более-менее велась. По Запорожской и Херсонской области у нас информации нет, поэтому многие вещи будут делаться в заявительном порядке. Будут приниматься документы как на русском, так и на украинском языках. Созданы специальные комиссии, которые будут рассматривать все эти вещи, и сохранятся все льготы», - пояснила Елена Цунаева.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте