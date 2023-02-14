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Общество

В Пензе открылась выставка в честь отважных земляков

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Черно-белые и цветные фотографии разных веков, редкие архивные документы, агитационные плакаты, изображения государственных наград - все эти экспонаты так или иначе связаны с предстоящим Днем защитника Отечества. На многих снимках - земляки-пензенцы.

«Которые участвовали в Великой Отечественной войне, гражданской, во всевозможных локальных конфликтах во второй половине XX века. Охватывается также тема войны в Чечне, миротворческих миссий, в том числе немного затронута тема современной спецоперации», - сообщила специалист Пензенского государственного краеведческого музея Елена Головач.

Выставка, открывшаяся в фойе педагогического института ПГУ, посвящена разным героическим личностям. Среди них есть те, чьи имена на слуху, и те, о ком мало что известно широким массам.

«На одной из фотографий представлен Пужаев Сергей Анатольевич после своей демобилизации. Дело в том, что он служил в знаменитой 9-й роте, по мотивам истории которой был снят художественный фильм Бондарчука, и участвовал в том самом бою на высоте 3 234 метра.

Представлен Куземин Валерий Петрович, командир роты спецназа ГРУ. Он участвовал в штурме дворца Амина в декабре 1979 года», - рассказал специалист Пензенского государственного краеведческого музея Сергей Юдин.

Выставка «На службе Отечеству» рассказывает почти о сотне пензенцев. Также ее посетителей ознакомят с историей праздника, который отмечается 23 Февраля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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