В Пензе открылась выставка в честь отважных земляков

14.02.2023 | 20:36

Черно-белые и цветные фотографии разных веков, редкие архивные документы, агитационные плакаты, изображения государственных наград - все эти экспонаты так или иначе связаны с предстоящим Днем защитника Отечества. На многих снимках - земляки-пензенцы.

«Которые участвовали в Великой Отечественной войне, гражданской, во всевозможных локальных конфликтах во второй половине XX века. Охватывается также тема войны в Чечне, миротворческих миссий, в том числе немного затронута тема современной спецоперации», - сообщила специалист Пензенского государственного краеведческого музея Елена Головач.

Выставка, открывшаяся в фойе педагогического института ПГУ, посвящена разным героическим личностям. Среди них есть те, чьи имена на слуху, и те, о ком мало что известно широким массам.

«На одной из фотографий представлен Пужаев Сергей Анатольевич после своей демобилизации. Дело в том, что он служил в знаменитой 9-й роте, по мотивам истории которой был снят художественный фильм Бондарчука, и участвовал в том самом бою на высоте 3 234 метра.

Представлен Куземин Валерий Петрович, командир роты спецназа ГРУ. Он участвовал в штурме дворца Амина в декабре 1979 года», - рассказал специалист Пензенского государственного краеведческого музея Сергей Юдин.

Выставка «На службе Отечеству» рассказывает почти о сотне пензенцев. Также ее посетителей ознакомят с историей праздника, который отмечается 23 Февраля.