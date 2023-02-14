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Общество

С недобросовестного изготовителя кухни взыскали крупные суммы

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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области подало два судебных иска в отношении недобросовестного индивидуального предпринимателя.

Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Один иск был подан в защиту прав женщины, заказавшей набор корпусной мебели для кухни по индивидуальному проекту. В день подписания договора купли-продажи она частично оплатила товар, а предприниматель обязался в течение 45 дней исполнить заказ.

Однако, когда срок истек, мебель так и не появилась. Заказчица не раз обращалась в службу доставки, но вразумительных ответов не получала. При этом она оплатила оставшуюся сумму.

Женщина вручила предпринимателю письменную претензию, в которой требовала поставить товар и выплатить неустойку, однако ее обращение проигнорировали.

Управление Роспотребнадзора подало иск в защиту прав заказчицы мебели. Суд постановил взыскать с предпринимателя в пользу заказчицы оплаченную сумму в размере 93 900 рублей, неустойку в размере 93 900 рублей за нарушение установленного договором срока, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей и штраф в размере 94 400 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Этому же предпринимателю пришлось ответить еще за одно нарушение прав потребителя.

Жительница Пензы заказала кровать «Лагуна» и полностью оплатила покупку. 30 рабочих дней, указанные в договоре, истекли, но кровать так и не заняла свое место в квартире. Женщина вела долгие телефонные переговоры с менеджерами, направила претензию на электронный адрес фирмы и заказным письмом.

Когда после истечения срока доставки прошло более двух месяцев, заказчица обратилась в управление. Специалисты подготовили иск, и мировой суд вынес решение.

«В пользу потребителя взысканы денежные средства, оплаченные за товар, неустойка за нарушение установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара, неустойка за нарушение срока удовлетворения требования потребителя о возврате денежных средств за товар, компенсация морального вреда, почтовые расходы и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя», - прокомментировала начальник отдела защиты прав потребителей Алла Ильина.

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