Глава Кузнецка предложил отправить безработных защищать Родину

14.02.2023 | 15:26

Глава Кузнецка Сергей Златогорский придумал, как решить проблему безработицы. Свой вариант он озвучил на планерке в понедельник, 13 февраля.

Чиновнику доложили, что численность безработных в Кузнецке остается неизменной - 256 человек. В центре занятости населения сейчас планируют организовать их переобучение.

«Надо предложить поправку в закон Пензенской области или федеральное законодательство. Безработный - в армию. Нечем тебе заняться - родину позащищай, тебе и заплатят за это», - заявил Сергей Златогорский.

По его мнению, после этого безработных в Кузнецке не останется.

«Как закрыть центр занятости? Вот такой закон принять - и все. И все», - резюмировал глава города.

В Пензенской области на учете в центре занятости на ноябрь 2022 года состояло 4,2 тыс. безработных.