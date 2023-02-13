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Общество

Пензенцы живут хуже ульяновцев, но лучше саратовцев

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Пензенская область не вошла в десятку регионов - лидеров по качеству жизни. Она расположилась на 34-м месте из 85.

Рейтинг составили эксперты ria.ru.

Сурский край в 2022 году получил 52,548 балла. Это больше, чем в 2021-м, когда региону присвоили 39-е место в рейтинге (48,951 балла).

Рейтинг качества жизни в российских регионах строится на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Исходя из этих данных, рассчитывается рейтинговый балл, пояснили эксперты.

Среди соседних регионов лучше всего жизнь в Ульяновской области, занявшей 32-е место с 53,163 балла.

Хуже, чем в Пензенской области, живут в Саратовской (44-е место, 50,727 балла) и в Мордовии (53-е, 45,602 балла).

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, аутсайдерами - Еврейская АО, Ингушетия, Тыва.

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