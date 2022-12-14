В Пензе прошел открытый фестиваль смешанных ансамблей

14.12.2022 | 18:45

Руководство ДМШ № 5 стало инициатором проведения открытого городского фестиваля смешанных ансамблей «Музыкальная мозаика». В стенах учреждения собираются талантливые дети и их преподаватели.

«Коллективное музицирование - это всегда интересно. Не каждый ребенок или взрослый может играть на сцене сольно, а когда это ансамбль - во-первых, попроще, во-вторых, интереснее. Изначально, по положению, у нас был духовой инструмент, а в этом году мы расширили границы и в нашем фестивале принимает участие сочетание даже несочетаемых инструментов», - рассказала директор детской музыкальной школы № 5 г. Пензы Екатерина Аксенова.

Свести многоголосие духовых, струнных, клавишных в одно произведение - задача преподавателей. Они написали партитуры для ансамблей. Юлия Яваева, Маргарита Аксенова и Виктор Карелов из детской школы искусств Сердобского района репетируют вместе только с сентября, поэтому еще не придумали название для своего трио.

«Нужно скомбинировать так, чтобы фортепиано было слышно и гитара не затихала, чтобы было слышно и фортепиано, и гитару, и чтобы они друг друга не перекрикивали», - уточнила гитаристка Маргарита Аксенова (г. Сердобск).

Свое коллективное творчество членам жюри представили 14 ансамблей.

«Моя задача - поддержать юного музыканта и дать ему возможность лететь дальше. Мне очень приятно, что на протяжении шести лет проводят «Музыкальную мозаику» в преддверии Нового года и я уже штатный член жюри», - отметил член жюри Семен Гольцман.

Всем участникам «Музыкальной мозаики» организаторы приготовили подарки - скоро праздник.