У подписавших контракт добровольцев хотят снимать отпечатки пальцев

14.12.2022 | 16:37

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, предусматривающий обязательную дактилоскопическую регистрацию для добровольцев, вступивших в ряды Вооруженных сил и заключивших контракт.

Документ размещен на сайте нижней палаты Думы, его рассмотрение еще предстоит.

В законопроекте предлагается внести дополнительный пункт в часть 1 статьи 9 закона о государственной дактилоскопической регистрации. Там определяется, у каких категорий граждан обязательно нужно снимать отпечатки пальцев.

В перечне военнослужащие, призывники, сотрудники ОВД, налоговой службы, МЧС и другие. В 2020 году в этот список попали и трудовые мигранты, желающие получить российское гражданство.

Если законопроект будет принят, дактилоскопию в обязательном порядке будут проходить граждане, заключившие контракт о добровольном содействии ВС России.

В ноябре был подписан закон, который приравнивает добровольцев к военнослужащим. Таким образом, теперь они имеют соответствующие права на денежное довольствие, социальные гарантии и компенсации.