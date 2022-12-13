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Общество

В Пензе студенты придумали акции городского масштаба

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Одно дело - быть участником, а совсем другое - организатором массовых мероприятий. Представителям студенческих активов учреждений профессионального образования предложили придумать и разработать план какой-либо акции городского масштаба.

«Ребята выбрали те мероприятия, которые им интересны, по всем направлениям деятельности: и по волонтерству, и по гражданско-патриотическому воспитанию, и по профилактической работе, и по досугу, и общественно значимые мероприятия. Каждая делегация выбрала свое направление», - сообщила начальник отдела молодежной политики городского спорткомитета Светлана Судовчихина.

После бурных обсуждений идей каждая команда представила свои проекты. Сборная колледжа информационных и промышленных технологий и филиала Самарского государственного университета путей сообщений в Пензе предложила провести мероприятие по странам мира.

«Собрать команды по 7 человек из разных колледжей Пензенского региона, провести «визитку», танцевальный батл, конкурс командиров и «Танцы народов мира», - объяснила девушка.

В рамках встречи подвели итоги года. Он оказался насыщенным для молодежных организаций. Строительные студенческие отряды успевали и на целине поработать, и на событийных мероприятиях.

«Это акция «Мы вместе», акции ко Дню России, Дню флага, Дню народного единства. Во всех акциях мы активно принимали участие, показывали свою добровольческую позицию, помогали городу и региону», - отметила командир регионального отделения РСО Елизавета Чарыкова.

Лучшим активистам вручили благодарности и почетные грамоты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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