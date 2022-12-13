Стало известно, будут ли увеличивать плату за посещение детсада

13.12.2022 | 15:49

В 2023 году в Пензенской области не планируют повышать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в региональном минобре во вторник, 13 декабря.

Напомним, в областном центре родители малышей до трех лет сейчас платят 80 рублей за день, от трех до семи лет - 92 рубля (в обоих случаях в сумму включено трехразовое питание).

Постановлением правительства региона от 9 декабря 2022 года утвержден средний размер родительской платы - 80 рублей. Как пояснили в минобре, исходя из этой суммы рассчитывается частичная компенсация, выплачиваемая родителям ежеквартально.

На первого ребенка это не менее 20% от родительской платы, на второго - не менее 50%, на третьего и последующих детей - не менее 70%.