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Общество

Стало известно, будут ли увеличивать плату за посещение детсада

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В 2023 году в Пензенской области не планируют повышать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в региональном минобре во вторник, 13 декабря.

Напомним, в областном центре родители малышей до трех лет сейчас платят 80 рублей за день, от трех до семи лет - 92 рубля (в обоих случаях в сумму включено трехразовое питание).

Постановлением правительства региона от 9 декабря 2022 года утвержден средний размер родительской платы - 80 рублей. Как пояснили в минобре, исходя из этой суммы рассчитывается частичная компенсация, выплачиваемая родителям ежеквартально.

На первого ребенка это не менее 20% от родительской платы, на второго - не менее 50%, на третьего и последующих детей - не менее 70%.

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