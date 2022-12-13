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Общество

Будущим пенсионерам предлагают копить на достойную старость

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В Министерстве финансов РФ предлагают запустить программу долгосрочных сбережений, которая позволит накопить дополнительные деньги на непредвиденные жизненные ситуации и обеспечить себе более высокий уровень жизни на пенсии.

Как сообщает «Парламентская газета», участие в программе будет добровольным, а государство будет софинансировать взносы в сумме до 36 тысяч рублей в год.

Когда программа заработает, каждый будущий пенсионер сможет выбрать одного или нескольких операторов, в задачи которых входит формирование накоплений и управление деньгами.

Сбережения будут копиться за счет добровольных взносов, материнского капитала, перевода сформированных средств граждан на накопительную пенсию, инвестиционного дохода, полученного оператором при их управлении.

Также в кабмине прорабатывают возможность предоставления налогового вычета до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей. Деньги, вложенные в программу, государство готово застраховать по аналогии с банковскими вкладами.

Кроме дополнительного дохода после выхода на пенсию, программа позволит получить до 100% денег в случае особых жизненных ситуаций. В частности, это:

- выявление заболеваний и состояний, требующих оказания высокотехнологичной медпомощи или несущих риск смерти;

- получение инвалидности I группы;

- потеря работы и нахождение на учете в органах службы занятости не менее 6 месяцев;

- покупка первого в жизни жилья;

- смерть родственника.

В Пензенской области после индксации, проведенной с 1 июня, средний размер пенсии неработающих граждан составил 18 637,82 рубля. Прожиточный минимум пенсионеров составил 10 319 рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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