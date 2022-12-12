Юрист рассказал, что следует успеть сделать до 1 января

12.12.2022 | 14:33

Приближающиеся новогодние праздники – это хороший повод, чтобы успеть закончить все дела, на которые не хватало времени в последние недели.

Юрист Владимир Комсолев в эфире радио Sputnik посоветовал россиянам, что нужно успеть сделать до наступления 2023 года, чтобы встретить его в хорошем настроении и сэкономив деньги.

Правозащитник напомнил, что на сайте «Госуслуги» с 1 января 2023 года перестанет действовать 30-процентная скидка на уплату госпошлин, поэтому воспользоваться сервисом лучше до конца декабря.

«Я бы рекомендовал гражданам с целью экономии воспользоваться скидкой на уплату госпошлин на портале госуслуг до конца 2022 года. Министерство финансов с 1 января 2023 года аннулирует данную скидку, и лучше воспользоваться ею до конца декабря», - рассказал Комсолев.

Юрист отметил, что можно уплатить госпошлину со скидкой можно для получения загранпаспорта, смены ФИО, замены общегражданского паспорта в связи с утерей, порчей, изменением фамилии.

Комсолев посоветовал воспользоваться такой возможностью даже тех, кто будет менять документы в следующем году.

«Госуслуги оказываются следующим образом: вы подаете заявку и уплачиваете госпошлину, и это желательно сделать до конца года, чтобы воспользоваться скидкой. А получить услугу вы фактически можете уже в следующем году», – рассказал юрист.

По его словам, подать заявку на оформление нового водительского удостоверения или загранпаспорта можно за полгода до истечения срока действия старых документов.

«Если старый документ действителен, например, до середины апреля, вы можете подать заявку на его замену уже сейчас. Но есть такой момент: права, срок действия которых заканчивается в 2023 году, будут автоматически продлены еще на три года. Это значит, что менять их пока не нужно. А с загранпаспортом можно сэкономить, тем более госпошлина там немаленькая», – резюмировал Комсолев.