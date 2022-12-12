Пензенцам напомнили номер единой дежурно-диспетчерской службы

12.12.2022 | 18:31

Круглосуточно и по всем вопросам отвечают по номеру 05 или 63-10-05. Для того чтобы горожане знали, куда обращаться в случае ЧП, в Пензе появилась социальная реклама: на баннерах в разных районах областного центра размещена информация о единой дежурно-диспетчерской службе, сокращенно ЕДДС.

Они одними из первых узнают о лопнувших трубах, авариях. От 500 до 700 звонков в день обрабатывают оперативные дежурные службы. В смену выходят пять сотрудников. Выслушивают граждан, которые сообщают о коммунальных происшествиях, сбоях в работе светофоров, жалуются на упавшие деревья.

«Все обращения фиксируются и передаются ресурсоснабжающим организациям для ликвидации последствий. Эти звонки ставятся на контроль в ЕДДС, и контролируется последующее выполнение», - объяснил начальник службы ЕДДС Управления по делам ГОЧС г. Пензы Руслан Толмачев.

Основная задача ЕДДС - координация всех аварийно-диспетчерских служб города, оперативное реагирование на возникшие чрезвычайные ситуации. Благодаря аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» сюда поступают данные с камер видеонаблюдения. Их установлено более 300.

В следующем году коллектив ЕДДС будет отмечать юбилей - 15 лет с момента создания службы.