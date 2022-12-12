Сетевое издание|18+|Понедельник|12 дек 2022|20:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцам напомнили номер единой дежурно-диспетчерской службы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Круглосуточно и по всем вопросам отвечают по номеру 05 или 63-10-05. Для того чтобы горожане знали, куда обращаться в случае ЧП, в Пензе появилась социальная реклама: на баннерах в разных районах областного центра размещена информация о единой дежурно-диспетчерской службе, сокращенно ЕДДС.

Они одними из первых узнают о лопнувших трубах, авариях. От 500 до 700 звонков в день обрабатывают оперативные дежурные службы. В смену выходят пять сотрудников. Выслушивают граждан, которые сообщают о коммунальных происшествиях, сбоях в работе светофоров, жалуются на упавшие деревья.

«Все обращения фиксируются и передаются ресурсоснабжающим организациям для ликвидации последствий. Эти звонки ставятся на контроль в ЕДДС, и контролируется последующее выполнение», - объяснил начальник службы ЕДДС Управления по делам ГОЧС г. Пензы Руслан Толмачев.

Основная задача ЕДДС - координация всех аварийно-диспетчерских служб города, оперативное реагирование на возникшие чрезвычайные ситуации. Благодаря аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» сюда поступают данные с камер видеонаблюдения. Их установлено более 300.

В следующем году коллектив ЕДДС будет отмечать юбилей - 15 лет с момента создания службы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте