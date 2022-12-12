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Общество

Пенза присоединилась к акции по утилизации электроники

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Негодные телевизоры, компьютеры и смартфоны все еще могут быть полезны. Пензенская область стала 15-й присоединившейся к всероссийской акции «Школа утилизации: электроника». В рамках проекта бюджетные учреждения, органы власти и обычные граждане могут безвозмездно сдать на переработку ставшую ненужной технику. Дальше она поедет за второй жизнью на ближайшие базы утилизации.

«Пластиковые составляющие идут в переработку на шредер, где получаются различного рода фракции различного размера. Далее у нас металлы сортируются по группам, по видам: платы и другие компоненты, идет разборка техники, переработка ее на полезные компоненты», - объяснила представитель компании, занимающейся утилизацией, Анна Коряйкина.

«У нас организован сбор компьютерных отходов, техники бытовой, электрических приборов компанией «Пензавторсырье». Около 20 пунктов, все адреса размещены на сайте компании, на сайте Минлесхоза Пензенской области и на сайте ЖКХ. Любой гражданин может посмотреть и принести свои приборы в эти пункты», - сообщила начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Светлана Королева.

В программе участвуют порядка 170 организаций города и районов. К отправке присоединились и сотрудники центра хореографического искусства. Сдали 30 единиц техники, отслуживших свое.

«Замечательно, что в нашем регионе появилась такая программа по бесплатной утилизации. Для нас актуально и немаловажно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, что в будущем также будем принимать участие», - отметила главный бухгалтер Центра хореографического искусства г. Пензы Наталья Гордеева.

В Пензе школа утилизации начала работать с апреля 2022 года. За прошедшее время всего было переработано более 300 кубометров техники.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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