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Общество

Дилижанс передал полезные наборы в Мокшанский дом-интернат

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Канцтовары и настольные игры переданы также в детское отделение регионального онкодиспансера и Пензенскую областную детскую больницу.

9 декабря представители Дилижанса привезли воспитанникам Мокшанского дома-интерната специально подготовленные наборы, содержащие различные канцтовары и настольные игры. Акция стала продолжением мероприятий, проведенных в начале декабря, когда аналогичные наборы вручались пациентам в двух больницах Пензы.

«Мы уверены, что такие простые, но нужные товары помогут маленьким пензенцам сделать их досуг приятнее, а использование наборов для обучения поможет им развиваться и узнавать новое», - высказался представитель предприятия-перевозчика.

В социальном учреждении положительно восприняли информацию о том, что для воспитанников специально подготовлены и теперь уже переданы такие боксы.

«Нам это повседневно нужно, мы очень благодарны, что нам это везут, что у нас нет с этим проблем. И каждый приезжающий в наш детский дом - это для нас радость, улыбки», - отметила врио директора Мокшанского детского дома-интерната Анна Жаркова.

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