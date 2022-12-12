Читатели могут подписаться на «Молодой ленинец» со скидкой

12.12.2022 | 20:15

В гости к артистам вокального ансамбля «Россияночка» села Засечного пожаловал главный почтальон - Печкин. Делился с исполнителями и всеми жителями Пензенской области хорошими новостями.

«Молодой ленинец» - отличный и полезный подарок всей семье в Новый год. До 15 декабря можно подписаться с существенной скидкой», - сообщил он.

На протяжении многих лет газета является одной из самых читаемых в области. За актуальность материалов коллектив не раз удостаивался знака отличия «Золотой фонд прессы» I степени.

Жители же любят «Молодой ленинец» за простой и доступный язык подачи важной информации, за социальные проекты, которые реализует издание. Это поистине народный еженедельник, про него даже песни сочиняют.

До середины декабря оформить подписку на популярный еженедельник «Молодой ленинец» можно во всех почтовых отделениях Пензы и области. Те, кто поспешит, сделают это с существенной скидкой.