В пензенском отделении РГО прошли выборы председателя

10.12.2022 | 16:00

Знаменательное событие для всех членов местного отделения Русского географического общества - в третий раз за историю его существования прошли выборы председателя объединения. Практически единогласно решили оставить на этой должности Игоря Пантюшова.

«Я искренне всем благодарен - нашим членам, помощникам, партнерам - за активное участие и поддержку, благодаря которым наше отделение развивается и находится в рейтинге лучших в Российской Федерации», - отметил председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Мероприятие проводят раз в шесть лет, одновременно в обществе подводят итоги за прошедшее время.

2022 год выдался особенно плодотворным. Одним из главных достижений отделения РГО стало открытие Михайловского редута - единственной в мире точной реплики торгового форта на Аляске. Его разместили на малой родине Лаврентия Загоскина - исследователя, который привез из Русской Америки чертежи оборонительного укрепления.

«Пример, когда в отдельно взятом селе Николаевка рождается такой историко-культурный объект, дорогого стоит. Кроме того, в 2022 году было реализовано очень много гуманитарных проектов, и одни из первых они запустили проект «Своих не бросаем», который поддержан всеми жителями Пензенской области», - резюмировал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.