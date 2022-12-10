Новогодние торжества продлятся в Пензе до 14 января

10.12.2022 | 18:30

Площадь имени Ленина превратилась в место встречи пензенцев и зимней сказки.

«Программа составлена таким образом, чтобы жители города с детьми могли прийти к елке, написать письмо Деду Морозу, поиграть, поучаствовать в конкурсах», - сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

«Новогодняя кампания проходит в этом году под девизом «Чудо - в каждый дом», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

«Всем - здоровья и счастья, чтобы в новом году Дед Мороз подарил все, что они хотят. А мне - мешок конфет», - пожелал исполнитель роли Нового годика Миша.

«Зима надеется только на доброту людей, на хорошее отношение, потому что она приносит с собой самый главный праздник. Конечно, очень хочется, чтобы в Новый год у всех, в каждом доме было все хорошо», - отметила исполнительница роли Зимушки-зимы Регина Сушкова.

Праздничная новогодняя кампания продлится до 14 января. Одних только культурно-развлекательных мероприятий запланировано провести более 500. У главной елки области они будут проходить каждый день.

На площади начал работу домик Деда Мороза, где все желающие смогут написать волшебному старцу, и «Почта добра», которая досатвит поздравления участникам специальной военной операции