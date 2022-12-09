У мобилизованных возникли проблемы с подтверждением выплат

09.12.2022 | 12:08

Партия «Единая Россия» обсудит с Минобороны РФ проблему несовпадения номеров личных жетонов мобилизованных, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, из-за этого военнослужащие не могут подтвердить выплаты за участие в специальной военной операции, пишет «Парламентская газета».

Турчак рассказал, что о проблеме он узнал во время встречи с мобилизованными в Херсонской области.

Они рассказали первому заместителю председателя Совета Федерации, что номера их личных жетонов, полученные по мобилизации, не совпадают с выданными во время срочной службы.

Это привело к тому, что военнослужащие не могут зайти в личный кабинет на сайте Минобороны РФ и подтвердить выплаты, за них это делают жены и близкие.

«И это, к сожалению, не единичные случаи. По возвращении обязательно отработаем это с Минобороны РФ», - рассказал Турчак.

Сенатор отметил, что партия постоянно держит на контроле ситуацию с обеспечением мобилизованных.

Напомним, минимальная сумма денежного довольствия участника СВО составляет 195 тысяч рублей. Оно начисляется и выплачивается за прошедший месяц с 10-го по 20-е число следующего месяца. За декабрь такие выплаты будут произведены в срок с 10 по 25 декабря, сообщает PNZ.RU.