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Общество

Компания «МТС» запустила 4G на родине Куприна

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Компания «МТС» установила новую базовую станцию в поселке Наровчат, обеспечив жителей современной связью стандарта 4G. Более 4 000 человек получили доступ к скоростному интернету и возможность свободно общаться с близкими, пользоваться онлайн-сервисами экосистемы «МТС».

«Мы активно расширяем сеть в Пензенской области, уделяя внимание не только крупным городам, но и сельским населенным пунктам. Наровчат - административный центр района и значимый пункт для развития местного туризма. В небольшом селе находятся шесть музеев, археологические и архитектурные памятники. И теперь жители села и туристы могут комфортно пользоваться скоростным интернетом МТС и делиться впечатлениями с близкими в Сети», - отметил директор «МТС» в Пензенской области Руслан Никитенко.

Наровчат - это важная туристическая точка региона, где сходятся исторический, литературный и паломнические маршруты. Здесь сохранились остатки золотоордынского города Мохши, тут же родился известный писатель Александр Куприн, в память о котором открыт дом-музей. В окрестностях Наровчата расположен Свято-Троицкий Сканов монастырь и Сканов пещерный мужской монастырь, куда стекаются паломники.

Благодаря работам, проведенным «МТС», у жителей Наровчата появились устойчивая голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с. Люди могут свободно общаться, обмениваться фото и видео в мессенджерах, смотреть кино и слушать музыку, пользоваться онлайн-банками и государственными цифровыми сервисами.

Модернизация сети в Наровчате является частью большой программы «МТС» по развитию сети в Пензенской области. С начала 2022 года оператор модернизировал оборудование более чем в десяти селах, обеспечив связью 4G и скоростным мобильным интернетом свыше 30 тысяч жителей.

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