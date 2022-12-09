Для пензенцев открылись первые елочные базары

09.12.2022 | 18:13

Заработал один из первых елочных базаров в городе. Здесь уже расставили новогодние деревья, по мере необходимости будут подвозить еще. В зеленых рядах сосен и елей особое место занимают датские пихты. Несмотря на сложности, заграничный товар доступен покупателям. Правда, не каждому по карману такая роскошь: стартовая цена - от 4 000 рублей.

«Это дорогое удовольствие, но оно того стоит. Очень долго стоит», - рассказала продавец Мария.

Что будет пользоваться спросом в декабре 2022-го, покажет время. Чем ближе к Новому году, тем больше покупателей на таких точках - их в городе будет 78. Места определены, и предприниматели в течение декабря могут продавать хвойные.

«Администрацией города совместно с районными администрациями и другими заинтересованными службами и ведомствами будут на ежедневной основе проводиться мероприятия по выявлению мест нелегальной торговли и применяться штрафные санкции в случае нахождения таких точек», - сообщила главный специалист отдела потребительного рынка администрации г. Пензы Ольга Кондрашкина.

Елочный бизнес довольно специфичен. Колючий товар на пике популярности лишь в декабре, поэтому каждый год предприниматели придумывают что-то новое. Рядом с деревьями стоят мини-копии.

«Маленькие букетики можно подарить с шишечками. Есть побольше - стоит тысячу, маленький - по 400 рублей, есть еще больше - по 2 000. Это сборная икебана, она собирается вручную, будет очень пушистой, из сосны», - отметила Мария.

Кто-то выбирает искусственную красавицу, которая прослужит не один год.

Главную городскую елку полностью собрали и накануне вечером проверили все гирлянды.