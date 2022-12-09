Сетевое издание|18+|Пятница|9 дек 2022|18:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Для пензенцев открылись первые елочные базары

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Заработал один из первых елочных базаров в городе. Здесь уже расставили новогодние деревья, по мере необходимости будут подвозить еще. В зеленых рядах сосен и елей особое место занимают датские пихты. Несмотря на сложности, заграничный товар доступен покупателям. Правда, не каждому по карману такая роскошь: стартовая цена - от 4 000 рублей.

«Это дорогое удовольствие, но оно того стоит. Очень долго стоит», - рассказала продавец Мария.

Что будет пользоваться спросом в декабре 2022-го, покажет время. Чем ближе к Новому году, тем больше покупателей на таких точках - их в городе будет 78. Места определены, и предприниматели в течение декабря могут продавать хвойные.

«Администрацией города совместно с районными администрациями и другими заинтересованными службами и ведомствами будут на ежедневной основе проводиться мероприятия по выявлению мест нелегальной торговли и применяться штрафные санкции в случае нахождения таких точек», - сообщила главный специалист отдела потребительного рынка администрации г. Пензы Ольга Кондрашкина.

Елочный бизнес довольно специфичен. Колючий товар на пике популярности лишь в декабре, поэтому каждый год предприниматели придумывают что-то новое. Рядом с деревьями стоят мини-копии.

«Маленькие букетики можно подарить с шишечками. Есть побольше - стоит тысячу, маленький - по 400 рублей, есть еще больше - по 2 000. Это сборная икебана, она собирается вручную, будет очень пушистой, из сосны», - отметила Мария.

Кто-то выбирает искусственную красавицу, которая прослужит не один год.

Главную городскую елку полностью собрали и накануне вечером проверили все гирлянды.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте