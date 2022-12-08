Общество

Брошенным объектам недвижимости будут искать новых хозяев

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В среду, 7 декабря, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, касающийся бесхозных объектов недвижимости.

«По оценкам Росреестра, в России около 25 миллионов земельных участков и объектов капитального и незавершенного строительства значатся бесхозными. В прошлом году выявлять такие участки, дома и квартиры поручили органам местного самоуправления», - уточняет «Парламентская газета».

Речь в законопроекте идет об объектах недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, когда вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Чаще всего причиной появления бесхозного имущества является смерть собственника при отсутствии наследников. В некоторых ситуациях собственник добровольно отказывается от имущества. Также бывают случаи, когда гражданин не принимает имущество, перешедшее к нему в порядке наследования. Кроме того, брошенное имущество может остаться после ликвидации юридического лица.

С 2021 года выявлять бесхозное имущество поручили органам местной власти. Для этого они должны собирать и анализировать документы и сведения, находящиеся в распоряжении различных органов госвласти, нотариата и иных организаций.

Если хозяин установлен, местные власти обязаны его об этом уведомить и предложить оформить недвижимость надлежащим образом. Если же собственник отказался от имущества или найти владельца не удалось, имущество можно признать выморочным или бесхозяйным.

В Пензенской области работа по выявлению ветхих и оставленных без присмотра домов и земельных участков проводилась еще в 2015 году. Тогда сотрудники администраций нескольких районов обнаружили более 400 брошенных домовладений. Собственникам или наследникам были направлены письма о необходимости приведения недвижимости в надлежащее состояние. Ряд объектов был оформлен в муниципальную собственность.

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