Общество

В Пензе верующие почтили память великомученицы Екатерины

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


7 декабря отмечается день памяти великомученицы Екатерины. Прошло 17 столетий с момента ее жестокого убийства, но о духовном подвиге этой женщины христиане всего мира помнят до сих пор. Правая часть Спасского собора города Пензы посвящена именно ей.

«До революции была такая традиция, что при закладке кафедральных соборов обязательно какой-то придел или храм был в честь небесного покровителя того или иного правителя. Как раз та закладка храма была при Екатерине, поэтому в честь нее освятили этот придел», - объяснил клирик Спасского кафедрального собора иерей Евгений Климчев.

Великомученица Екатерина была причислена к лику святых в начале IV века за то, что не предала веру в Христа и отказалась стать супругой императора Максимина. Женщина сохранила верность своему небесному жениху и положила голову на плаху под меч палача. По преданию, ее мощи были перенесены ангелами на Синайскую гору, а в VI веке там произошло обретение честной главы и левой руки святой.

Многие считают Екатерину покровительницей брака и просят у нее хорошего супруга.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте