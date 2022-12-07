В Пензе верующие почтили память великомученицы Екатерины

07.12.2022 | 19:14

7 декабря отмечается день памяти великомученицы Екатерины. Прошло 17 столетий с момента ее жестокого убийства, но о духовном подвиге этой женщины христиане всего мира помнят до сих пор. Правая часть Спасского собора города Пензы посвящена именно ей.

«До революции была такая традиция, что при закладке кафедральных соборов обязательно какой-то придел или храм был в честь небесного покровителя того или иного правителя. Как раз та закладка храма была при Екатерине, поэтому в честь нее освятили этот придел», - объяснил клирик Спасского кафедрального собора иерей Евгений Климчев.

Великомученица Екатерина была причислена к лику святых в начале IV века за то, что не предала веру в Христа и отказалась стать супругой императора Максимина. Женщина сохранила верность своему небесному жениху и положила голову на плаху под меч палача. По преданию, ее мощи были перенесены ангелами на Синайскую гору, а в VI веке там произошло обретение честной главы и левой руки святой.

Многие считают Екатерину покровительницей брака и просят у нее хорошего супруга.