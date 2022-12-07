В Пензе создали календарь «Экологини в бикини»

07.12.2022 | 20:13

Пензенский проект назван лучшим на всероссийским конкурсе в сфере экологического просвещения. На суд жюри был представлен календарь, для которого снялись 12 экоактивисток со всей страны. Впрочем, желающих поучаствовать в такой фотосессии оказалось значительно больше.

«Было очень сложно выбирать, потому что анкеты присылали девушки с очень большим опытом в экологической сфере - как опытом активизма, волонтерства, так и какой-то практической деятельности. Часть дизайнеров, которые делали костюмы для моделей в этом году, тоже не из Пензы. В общем, подобралась такая большая интересная команда. Мне очень нравится, что все девушки очень мотивированы именно на тематику экологии и им всем интересно было принимать участие», - отметила руководитель проекта «Календарь «Экологини в бикини» Надежда Кузнецова.

На каждой странице календаря рассказывается об определенном виде мусора, вредном для экологии. Для моделей делались специальные дизайнерские наряды согласно заданной теме. Съемки проходили в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.

«Был большой интерес к пензенскому проекту, подходили, смотрели, кто-то хотел поучаствовать в следующем году, кто-то - стать нашим партнером. Для нас это качественный скачок, мы были рады видеть, насколько положительный отклик вызывает проект», - рассказала Надежда Кузнецова.

При изготовлении календаря ни одно дерево не пострадало - он напечатан на вторично переработанной бумаге. Проект благотворительный, выручка от его реализации пойдет на развитие экодвижения в Пензенской области.