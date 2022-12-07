ЕР поблагодарила добровольцев «Волонтерской роты» и МГЕР

07.12.2022 | 12:39

В День добровольца, который отмечался в стране 5 декабря, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак обсудили участие в гуманитарной миссии партии активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты «Боевого братства». Об этом сообщается на сайте ER.RU.

Председатель МГЕР Антон Демидов доложил, что с начала СВО в волонтерскую работу на Донбассе и освобожденных территориях вовлечено более 1,2 тысячи активистов. Сегодня 84 человека участвуют в спецоперации, более 2 тысяч молодых людей помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях.

Активисты МГЕР поделились идеями по налаживанию мирной жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. В их числе - создание в Мариуполе центра молодежных инициатив.

Дмитрий Медведев поручил проработать возможность применения в новом формате для новых регионов программ поддержки молодых сельских специалистов: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

Он также отметил, что с финансовым блоком Правительства РФ будет проработано для последующего включения в народную программу «Единой России» предложение о льготном проезде для студентов, в частности волонтеров.

«Могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», - в заключение поблагодарил участников встречи председатель «Единой России».

В волонтерское движение активно вовлечена и молодежь Сурского края. Как отметил руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пензенской области Михаил Макаров, впервые тысячи пензенских добровольцев объединились для помощи нуждающимся во время пандемии коронавируса. Они работали в красных зонах в больницах, развозили продукты, лекарства и товары первой необходимости.

«С началом спецоперации добровольцы направили свои силы на помощь беженцам и жителям Донецкой и Луганской народных республик. «Единая Россия» и волонтерский корпус выступили объединяющей структурой - были открыты пункты сбора гумпомощи, которую распределяли по пунктам временного размещения, а также отправляли в ЛДНР и освобожденные территории», - рассказал Михаил Макаров.

Он напомнил, что по распоряжению губернатора Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко был сформирован штаб по координации поддержки родственников военнослужащих, задействованных в СВО. Сегодня волонтеры не только оказывают адресную помощь пензенцам и помогают беженцам, но и поддерживают мобилизованных и их семьи.