Общество

Пензенские дети и подростки приняли участие в модном показе

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Модным показом завершился второй сезон нового проекта PENZA FASHION DAYS. Он создан для того, чтобы дать возможность детям и подросткам почувствовать, как это - быть настоящей моделью.

«Я уже несколько лет езжу по лучшим показам страны, в Москву, в Санкт-Петербург, на крупные Недели моды. И девочки из Пензы давно хотят, чтобы у нас здесь было что-то подобное», - рассказала дизайнер и автор проекта Анна Гусева.

Анна Гусева - основатель бренда детской вечерней одежды. На показе на подиум вышли модели в платьях лучших ее коллекций, получивших наибольшее количество премий и наград.

От нежных вечерних платьев с рюшами и воланами - к повседневным костюмам. Антон Пермяков, модельер-конструктор из Москвы, привез в Пензу 17 образов из своей коллекции.

Антон воплощает в своих работах разные творческие идеи. Для кого-то его стиль может показаться слишком смелым. Каждый элемент одежды существует в единственном экземпляре.

«Здесь у меня больше корейское направление, многослойность присутствует, декор вышивкой. Направление моего бренда концептуальное - устойчивая мода, то есть это именно акцент на экологию, на познание самого себя, рекламу самого себя», - объяснил дизайнер.

Проект PENZA FASHION DAYS создали в августе 2022 года. Успешный дебют повлек за собой второй сезон. В будущем организаторы надеются сделать мероприятие традиционным.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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