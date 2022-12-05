Пензенцам предлагают встретить Новый год без варикоза

05.12.2022 | 10:00

Многие люди стремятся оставить в уходящем году болезни, например варикоз. Особенно часто такое решение принимают те, кто уже достаточно настрадался от этого заболевания.

В период новогодних и рождественских праздников вены особенно уязвимы. Употребление большого количества вредной пищи и алкоголя, малоподвижный образ жизни, длительные поездки и перелеты увеличивают нагрузку на вены и могут усилить проявления варикоза.

Но гораздо страшнее другое: человек с варикозным расширением вен постоянно находится в опасности. Одно из самых серьезных осложнений болезни - тромбоз, при котором внутри кровеносных сосудов формируются сгустки крови, препятствующие свободному кровотоку. В любой момент тромб может оторваться, закупорить легочную артерию и все - в жизни поставлена точка.

Чтобы не подвергать себя дополнительному риску, важно уделить внимание здоровью вен ног. В клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» можно пройти комплексное флебологическое обследование, чтобы поставить точный диагноз и подобрать оптимальную тактику лечения. Оно включает в себя консультацию хирурга-флеболога, осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног. Это «золотой стандарт» и один из самых эффективных методов диагностики варикоза на сегодняшний день.

В клинике «Варикоза нет» применяют малоинвазивное лечение - эндовенозную лазерную коагуляцию и склеротерапию, они проводятся амбулаторно, без боли, разрезов и долгого восстановления. Процесс проходит под местной анестезией, длится до 40 минут и хорошо переносится. Через 15 минут после процедуры можно спокойно уйти домой пешком.

Если заняться лечением варикоза в зимние праздники, то к приходу устойчивого тепла можно будет наслаждаться отпуском и романтическими прогулками без дополнительного стресса и боли в ногах.

В клинике «Варикоза нет» клиентов ждут скидки и подарки к Новому году:

- 500 рублей (вместо 2 000) - консультация хирурга-флеболога с УЗИ вен обеих ног (до 11 декабря при прохождении лечения прием бесплатный);

- Пензе выделены 30 квот на лазерное лечение по специальной цене - 28 000 рублей за одну ногу и 50 000 за обе *;

- скидка 20% на курс склеротерапии (удаление сосудистых звездочек) и чулок в подарок;

- при прохождении лазерного лечения подарки: анализы, лечебный трикотаж, две повторные консультации лечащего врача и год наблюдения после лечения.

Контактные данные: г. Пенза, ул. Водопьянова, 1, телефон 8 (8412) 35-12-12, сайт varikozanet58.ru. Лицензия ЛО-58-01-002445 от 28.10.2020.

* стоимость указана на процедуру ЭВЛК категории А.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.